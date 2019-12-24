Son dakika haberler: Fenerbahçeli eski futbolcu İsmail Güldüren'in kayınvalidesi gölette ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi'nde meydana geldi. Panik atak hastası olduğu iddia edilen Mediha Türkyılmaz, sabah saatlerinde Kazancı Mahallesi'ndeki evinden çıktı.

Aradan geçen süreye rağmen eve dönmeyen Türkyılmaz'dan haber alamayan yakınları, durumu polis ve jandarmaya bildirdi. Son olarak Kazancı Göleti'ne doğru gittiği öğrenilen Mediha Türkyılmaz için arama çalışması başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekiplerince gölette yapılan aramada, Mediha Türkyılmaz'ın cesedi bulundu.

Türkyılmaz'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.