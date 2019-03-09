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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ Aziz ÖZEN-Damla GÜLER/İSTANBUL
09.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Feminist Yürüyüşü’ne polis müdahalesi

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Feminist Yürüyüşü’ne polis müdahalesi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstiklal Caddesi’nde bir araya gelen kadınların yürüyüşüne Valilik izin vermedi. TOMA’larla önlem alan polis, İstiklal Caddesi’ni hem Taksim Meydanı hem de Tünel tarafından geçişe kapattı. Polis, uyarılara rağmen dağılmayan kadınlara önce kalkanla, ardından plastik mermi ve biber gazıyla müdahalede bulundu.

‘SOKAKLARI TERK ETMİYORUZ’

2003 yılından beri her sene düzenlenen ve dün saat 19:30’da Fransız Kültür Merkezi önünde başlaması planlanan “Feminist Gece Yürüyüşü” öncesinde polis, Taksim’de geniş güvenlik önlemleri aldı. Taksim Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Taksim ve İstiklal Caddesi’ne çıkan yollarda güvenlik üst seviyeye çıkarıldı. Çevik kuvvet ekipleri de Gezi Parkı’nda bekletilirken, bazı çatılarda Özel Harekât polisleri konuşlandırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaparak, “İstiklal Caddesi’nde herhangi bir etkinlik için müsaade edilmeyecek, etkinlik yapmak isteyenler bir alt sokağa yönlendirme yapılacaktır” dedi.
Saat 19.30’da İstiklal Caddesi’nin girişinde toplanan binlerce kadın sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Polisin izin vermemesine tepki gösteren kadınlar, sıkı aramadan geçirilerek Fransız Başkonsolosluğu önüne alındı. İstiklal Caddesi’nin girişinde toplanmalarına müsaade edilen kadınların yürüyüşüne izin çıkmadı. Burada mor ve sarı bayraklar açan kadınlar, “Geceleri de, meydanları da, sokakları da terk etmiyoruz” ve “Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa” sloganları atarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü coşkuyla kutladı. Değişik kostüm giyenler kutlamalara renk katarken, bazı kadınlar müzik eşliğinde dans etti.

PLASTİK MERMİ, BİBER GAZI

Bir süre sonra caddeye girmeye çalışan ambulansa yol veren kadınlar, açılan yoldan yürümek istedi. Polis buna izin vermeyerek grubun önünü kesti. Polis, uyarılara rağmen yürümek isteyen gruba biber gazıyla müdahalede bulundu. Grup Sıraselviler Caddesi’ne doğru dağıldı. Tünel girişinde de önlem alan polis kadınlara izin vermedi. Uyarılara rağmen dağılmayan kadınlara polis, plastik mermi ve biber gazıyla tekrar müdahale etti. Kadınlar ara sokaklara kaçtı.

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