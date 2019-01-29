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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Sabri GARİP
29.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Felsefe sorun çözmeyi öğretiyor

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Türkiye’de felsefe, geri planda kalan derslerden biri. Oysa felsefe eğitimi, çocukların sorun çözme kabiliyeti kazanabilmesi için önemli. Zekâlarını kullanma becerisi ve muhakeme yeteneği kazandırması da cabası.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr Ayhan Bıçak’a göre, okullarda felsefeden önce Türkçe’nin iyi öğretilmesi gerekiyor. Çünkü düşünce üretebilmek ancak iyi bir dil bilgisiyle mümkün. Prof. Dr. Bıçak, şunları söylüyor:

ZEKâLARINI KULLANMA YETİSİ KAZANDIRIYOR

Modern dünyayla felsefe; siyaset, iktisat, hukuk ve bilime yansıdı. Bu nedenle modernleşmek, sorunlarını çözmek isteyen toplumların felsefeyi tanımaları gerekiyor. Dünyayı şu an olduğu noktaya getiren toplumların yaratıcılıklarının en önemli kaynağı, felsefe. Gelişmiş ülkelerle aramızdaki farkı kapatabilmek için ona ihtiyacımız var. Felsefe, çocuklara zekâlarını kullanabilme becerisi kazandırırken, sorun çözme kabiliyetlerini, doğru biçimde muhakeme yapmalarını ve zihinsel faaliyetlerinin gelişmesini sağlıyor.
Türkçe’yi ilkokuldan, liseye kadar öğrencilere iyi şekilde öğretirsek, üniversitede felsefi problemleri daha kolay kavrarlar. Bizim en büyük sorunlarımızdan biri Türkçe’yi okullarda yeteri kadar iyi öğretemiyor oluşumuz. Bunun boşluğunu matematik, fen bilimleri, felsefe gibi derslerle kapatamayız.
Felsefe bölümüne az kişi gelmeli ve işsiz kalma riskini göze almalı. Daha az üniversiteyle felsefe alanında daha başarılı olabiliriz. 

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