Felsefe sorun çözmeyi öğretiyor
Türkiye’de felsefe, geri planda kalan derslerden biri. Oysa felsefe eğitimi, çocukların sorun çözme kabiliyeti kazanabilmesi için önemli. Zekâlarını kullanma becerisi ve muhakeme yeteneği kazandırması da cabası.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr Ayhan Bıçak’a göre, okullarda felsefeden önce Türkçe’nin iyi öğretilmesi gerekiyor. Çünkü düşünce üretebilmek ancak iyi bir dil bilgisiyle mümkün. Prof. Dr. Bıçak, şunları söylüyor:
ZEKâLARINI KULLANMA YETİSİ KAZANDIRIYOR
Modern dünyayla felsefe; siyaset, iktisat, hukuk ve bilime yansıdı. Bu nedenle modernleşmek, sorunlarını çözmek isteyen toplumların felsefeyi tanımaları gerekiyor. Dünyayı şu an olduğu noktaya getiren toplumların yaratıcılıklarının en önemli kaynağı, felsefe. Gelişmiş ülkelerle aramızdaki farkı kapatabilmek için ona ihtiyacımız var. Felsefe, çocuklara zekâlarını kullanabilme becerisi kazandırırken, sorun çözme kabiliyetlerini, doğru biçimde muhakeme yapmalarını ve zihinsel faaliyetlerinin gelişmesini sağlıyor.
Türkçe’yi ilkokuldan, liseye kadar öğrencilere iyi şekilde öğretirsek, üniversitede felsefi problemleri daha kolay kavrarlar. Bizim en büyük sorunlarımızdan biri Türkçe’yi okullarda yeteri kadar iyi öğretemiyor oluşumuz. Bunun boşluğunu matematik, fen bilimleri, felsefe gibi derslerle kapatamayız.
Felsefe bölümüne az kişi gelmeli ve işsiz kalma riskini göze almalı. Daha az üniversiteyle felsefe alanında daha başarılı olabiliriz.
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