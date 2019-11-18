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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muammer İRTEM/DHA
18.11.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Felçli köpeğini bebek arabasıyla gezdiriyor

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Felçli köpeğini bebek arabasıyla gezdiriyor

BURSA’da yaşayan Banu Baltacı (39), sokakta görerek sahiplendiği felçli köpeğini, her gün bebek arabasıyla sokak sokak gezdiriyor. ‘Bıdık’ ismini verdiği köpeğin dışarıdayken çok mutlu olduğunu söyleyen Baltacı, "Beni bebek arabasıyla köpek gezdirirken görenler deli olduğumu sanıyor" dedi.

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  • Felçli köpeğini bebek arabasıyla gezdiriyor
  • Felçli köpeğini bebek arabasıyla gezdiriyor
  • Felçli köpeğini bebek arabasıyla gezdiriyor
  • Felçli köpeğini bebek arabasıyla gezdiriyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bursa’da yaşayan hayvansever Banu Baltacı, 5 ay önce sokakta gördüğü yardıma muhtaç köpeği evine alarak ihtiyaçlarını karşıladı. Daha sonra köpeği veterinere götüren Baltacı, köpeğin ‘gençlik’ hastalığına yakalandığını öğrendi. ‘Bıdık’ ismini koyduğu köpeğin kısa süre içerisinde vücudunun tutmadığını gören Baltacı, köpeğe kendi elleriyle mama yedirerek suyunu içirmeye başladı. Bıdık’ın, evde sıkıldığını düşünen Baltacı, bu sorunu bebek arabasıyla çözdü. Bıdık isimli felçli köpeği bebek arabasına koyarak her gün sokak sokak gezdiren Baltacı, köpeğin tedavi masrafları için hayvanseverlerden yardım bekliyor.

'GENÇLİK HASTALIĞININ SON EVRESİNDE'

Bıdık’ın hastalığı hakkında bilgiler veren Banu Baltacı, "Köpeği ilk aldığımda çok güçsüzdü, halsizdi ve hiçbir şey yemiyordu. Bu süreçte serum verip testler yaptırdık. Testlerden sonra gençlik hastalığı olduğunu ve son evreye geldiği ortaya çıktı. Uzun bir süre tedavisi devam etti. Köpeğin böylelikle hayatta kalmasını sağladık ama ne yazık ki böyle felç olarak kaldı. Yemeğini ve suyunu dahi kendi başına içemiyor çünkü boynunu tam tutamıyor. Bıdık, bir ihtiyacı olduğu zaman kesik kesik ağlıyor. Ben yüzüne bakıp ne istediğini anlamaya çalışıyorum. Susadığı zaman daha farklı, tuvaleti geldiği zaman daha farklı sesler çıkartıyor. Artık Bıdık’ı çözdüm, onu anladım" dedi.

'FELÇLİ OLDUĞU İÇİN EVE HAPSETMENİN BİR ANLAMI YOK'

Kucağında taşıyamadığı için çözümü bebek arabasında bulduğunu dile getiren Baltacı, "Felçli, yürüyemiyor diye bir hayvanı eve hapsetmenin bir anlamı yok.  Evimizde küçük bir bahçemiz var ama o Bıdık için yeterli değil. Önceden sahiplendiğim köpekleri bu çevrede gezdirmeye çıkarıyorum zaten. Bıdık’ı neden çıkarmayayım ki? Bıdık yürüyemiyor olsa bile toprağa, çimenlere değsin diye düşündüm.  Hava alsın, güneş görsün istedim. Kollarımda rahatsızlık olduğu için kucağımda çok fazla taşıyamıyordum. Bu yüzden bebek arabasıyla nasıl olur diye düşündüm ve bir arkadaşıma söyledim. Sonra arkadaşım bana bu bebek arabasını getirdi. Bu şekilde gezmeye, dolaşmaya başladık. Akşamları bu parkta arkadaşlarımızla toplanıyoruz. Bıdık da yanımda oluyor ve bu durumdan dolayı mutlu oluyor. Dışarıya çıkıp gezdirdiğim zaman hava almış oluyor ve daha rahat uyuyor" diye konuştu.

'BANA GÜLÜP BENİ DELİ SANIYORLARDI'

Kendisini bebek arabasıyla köpek gezdirirken görenlerin ilginç tepkilerine maruz kalan Baltacı, "Bizi görenlerin çoğu ne olduğunu anlayamıyor. Komşularım beni tanıdığını için bana ‘Banu ne oldu?’ diye soruyorlar ama beni tanımayan insanlardan bir kısmı bana bakıp gülüyor. Tanımayanların bir kısmı, ‘Acaba bu kadın deli mi?’ diyorlardı. Yanımdan geçerken bana bunları söyleyen insanları duyduğumda, onlara köpeğin felçli olduğunu söylüyorum. Artık mahalledeki insanlar alıştı bize. Ben Bıdık’ın uzun yıllar yaşayacağından umutluyum. Bu yüzden fizyoterapi hastanesine götürüp muayene ettirmek istiyorum ama maddi durumum buna elverişli değil" ifadelerini kullandı.

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