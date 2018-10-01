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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Selçuk BAŞAR (DHA)
01.10.2018 - 11:50, Son Güncelleme:

Felçli kadın hayatının şokunu yaşadı! Gardırop mucizesi

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Felçli kadın hayatının şokunu yaşadı! Gardırop mucizesi

Trabzon'un Maçka ilçesinde meydana gelen heyelanda, kayan toprak beraberinde sürüklediği taş kütleriyle yamaçtaki tek katlı evin duvarını yıkarak içeri girdi. Heyelana, odadaki yatağında uyuduğu sırada yakalanan belinden aşağısı tutmayan Nazmiye Çolak'ın (85) yatağından düştükten sonra ters dönen yatak ile devrilen gardırobun arasında kaldığı ve yakınları tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı. 

Olay, önceki gün saat 07.00 sıralarında ilçenin Duralı Mahallesi'nde meydana geldi. Nazmiye Çolak ile eşi Ahmet Çolak'ın (86) oturduğu tek katlı evin yukarısında bulunan yamaçta heyelan meydana geldi. Heyelanda kayan toprak beraberinde sürüklediği taş kütleriyle yamaçtaki tek katlı evin duvarını yıkarak içeriye girdi. Olaya odasındaki yatağında uyuduğu sırada yakalanan Nazmiye Çolak, neye uğradığını şaşırdı, korku ve panik yaşadı. Yaşlı kadın, heyelan esnasında yatağından düştü, ters dönen yatak ve devrilen gardrobun arasında oluşan boşlukta kaldı. Heyelan sırasında evde bulunan ve yaşlı kadının bakımını üstelenen akrabası Keziban Çolak (57),  durumu komşularına iletti. Toprak yığını önünde devrilen gardrobun set oluşturmasıyla ölümden kurtulan Nazmiye Çolak, komşuları tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Heyelan nedeniyle evin duvarlarında da çatlaklar oluştuğu gözlendi. Olayın ardından duvarı yıkılan ev tedbir amaçlı tahliye edildi, çevredeki diğer ev sakinleri de uyarıldı.

'DUVAR ÜSTÜME ÇÖKMÜŞ'

Olayda burnu dahi kanamadan kurtulan Nazmiye Çolak,  büyük bir gürültünün ardında kendini yerde bulduğunu belirterek, "Daha kalkmamıştık 'nedir bu' dedim. Çok sesler oldu, hiç aklımdan böyle bir şey geçmedi. Çok korktum, üstüme gelen malzemelerin üstüne vurarak 'açın burayı' diye bağırdım. Evin çöktüğünü bilmiyordum. Meğer duvar üstüme çökmüş. Beni oradan birisi sırtında sırtına alarak çıkarttı" dedi.

'HOROZ ERKEN ÖTTÜ'

Heyelanda evde bulunan Keziban Çolak, kendisini dışarıya zor attığını koşarak komşularından yardım istediğini söyledi. Keziban Çolak, heyelanda duvarın yıkılmasıyla halası Nazmiye Çolak'ın odada kaldığını belirterek, "Sabah 5 gibi uyandım içime bir kuşku düştü. Halamı kontrol ettim yatıyordu. Hava aydınlanmadığı için tekrardan yattım. Horoz ötmeye başladı, erkendi, 'bu saatte neden ötüyor?' dedim. Duruyordum ama sanki bir şey bana 'kalk oturma' diyordu. Duvardan toprak ve taşların düştüğünü gördüğümde dayımın yanına koşarak ‘kalk dayı duvar çökecek’ dedim. Kendimi dışarı attım yukarı doğru baktığımda yamacın kopup geldiğini gördüm. Güvenli bir yere geçip evde bulunan dayıma seslendim. Karşı mahalleye bağırdım. 'Dayımlar öldü, koşun yardım edin' diye. Mahalleli toplanıp yardıma geldi. Halamı, gelen toprak yatağını duvarın dibine sürükledi. Yatak toprağın etkisiyle yan döndü, gardırop devrildi. Halam, devrilen dolap altında oluşan boşlukta kaldı" diye konuştu.

‘EMEKLEYEREK KURTARDIK’

Heyelanda yaşlı kadını bulunduğu yerden çıkaranlardan Temel Çolak, toprak yığınıyla dolan odaya güçlükle ulaştıklarını dile getirerek, "İçeride kalan yatalak hastamızı yıkılan yerde bulunan küçük bir deliğe girerek sırtımıza alıp bebek gibi emekleyerek oradan 3 kişiyle çıkarttık. Girdiğimiz yere bir kişi zor sığıyordu" dedi.

Felçli kadın hayatının şokunu yaşadı Gardırop mucizesi

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