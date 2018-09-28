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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
28.09.2018 - 12:15, Son Güncelleme:

Felçli eşine 22 yıldır sevgiyle bakıyor

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Felçli eşine 22 yıldır sevgiyle bakıyor

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki emekli öğretmen Mesut Güler, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı sonucu felç geçiren eşine 22 yıldır sevgiyle bakıyor.

Taşova ilçesindeki evlerinde yaşamlarını sürdüren Mesut ve Emine Güler (67) çifti, tüm zorluklara göğüs gererek sürdürdükleri 48 yıllık evlilikleri ile "hayat müşterektir" sözünü gerçeğe dönüştürüyor.

Yüksek tansiyon ve şeker hastalığına bağlı olarak 22 yıl önce felç geçiren ve bakıma ihtiyaç duyan eşini yalnız bırakmayan Mesut Güler, ilerleyen yaşına rağmen eşinin eli, ayağı oluyor, her türlü ihtiyacını bıkmadan karşılıyor.

Mesut Güler yaptığı açıklamada, hayatını yürüme ve konuşma güçlüğü çeken eşine adadığını söyledi. Eşiyle görücü usulü evlendiğini ve 3 çocukları olduğunu anlatan Güler, çocukları şehir dışında yaşadığı için eşinin tüm bakımını kendisinin karşıladığını anlattı.

Eşine bakmaktan mutlu olduğunu ifade eden Güler, "Bütün gün onunla ilgilenmeye çalışıyorum, sabah kalkıyoruz, kahvaltısını hazırlıyorum, daha sonra ilaçlarını içiriyorum. Mecbur olmadıkça dışarıya çıkamıyorum, çarşıya gidemiyorum çünkü aklım hep onda kalıyor.  Bazen ilaçlarını almaya gidiyorum çarşıya ama işimi halledip hemen dönüyorum, sürekli aklımda oluyor rahat edemiyorum onun yanında olmayınca. Ben ona bakarken hiç gücenmiyorum, daralmıyorum, mutlu oluyorum ona bakarken." diye konuştu.

Felçli eşine 22 yıldır sevgiyle bakıyor


"Bizim sevgimiz ve saygımız, öyle gösteriş için değildi"

Hayatı boyunca eşine severek bakacağını söyleyen Güler, bunun bir "vefa" olduğunu vurguladı. Eşinin, çocuklarının annesi kendisinin de hayat arkadaşı olduğunu vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

"Ben her zaman kendime şu soruyu sorarım, 'Acaba ben felçli olsaydım hanımım bana bakar mıydı, bakmaz mıydı?' Mutlaka bakardı. Çünkü bizim sevgimiz ve saygımız öyle gösteriş için değildi. İyi olduğu zaman bana ve çocuklarıma 25 yıl hizmet etti. O benim hayat arkadaşım ben ona bakmak zorundayım, içinde Allah korkusu olan herkes bunu yapmak zorunda."

Güler, gençlere de tavsiyede bulunarak, şunları dile getirdi:

"Eşime olan sevgim ve saygım bitmedi, bitmez çünkü biz gerçekten birbirimizi çok seviyoruz ve saygı duyuyoruz. Gençlerimizin birbirlerini gösteriş için değil de içten kalpten sevmeleri lazım. Gerçekten ev, ocak, yuva sahibi olmak, mücadele gerektiriyor, birbirlerini sevecekler ve saygı gösterecekler."

Emekli maaşıyla geçimlerini sağladıklarını aktaran Güler, "Eşime bakmak benim hiç zoruma gitmiyor, bunun nedeni ise onu çok sevmemden dolayı, tek sıkıntımız benim emekli maaşım olduğu için bakım aylığı alamıyoruz ve geçinmekte sıkıntı çekiyoruz, bu durum yetkililer tarafından halledilirse çok sevinirim." ifadesinde bulundu.

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