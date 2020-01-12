Felcin faturası çıktı

Ayşe ve eşi Nedim Erkan 6 Mayıs 2016’da, İspir’e gitmek için Esadaş adlı firmanın otobüsüne bindi. Sürücü Hasan Arslan, koltuk sayısından fazla yolcu alıp demir yükleyerek yola çıktı. Yağışlı havaya ve ‘tehlikeli viraj’ levhasına rağmen aşırı hızla seyreden otobüs, karayolunun 39’uncu kilometresinde virajı alamayarak devrildi. Nedim Erkan’ın sol ayağı ve sağ omuz kemiği kırılırken, Ayşe Erkan ise omurilik felci geçirdi. Kızları Hülya Polat’ın bakımına muhtaç olan Erkan çifti, Bursa 4’üncü Tüketici Mahkemesi’nde maddi ve manevi tazminat davası açtı. Adli Tıp Kurumu, Ayşe Erkan’ın yüzde 100 oranında malul olduğunu belirledi.

SÜRÜCÜ YÜZDE 100 KUSURLU

Bilirkişi raporunda, sürücünün birçok kural ihlali yaptığı belirtilerek şöyle denildi:

“Sürücü şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmediğinden, aracının hızını, görüş, yol, trafik ve aracın teknik özelliklerine göre ayarlamadığından, viraja yaklaşırken hızını azaltmadığından, trafik işaret levhalarına uymadığından yüzde 100 oranında kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır.”

Ayşe Erkan’ın kaza tarihinde 57 yıl 4 ay 2 gün ömür sürdüğü, varsayımsal ömrünün 16 yıl 10 ay 29 gün olduğu, 4 Nisan 2033’te ömrünü tamamlayacağı belirtildi. Bu hesaba göre bedensel zararının 357 bin 635 TL, bakıcı giderinin 500 bin 251 TL, tedavi giderinin 8 bin 398 TL, faturalı harcamanın 9 bin 761 TL ve ilaç masrafının 2 bin 137 TL olduğu tespit edildi. Erkan’a toplam 878 bin 184 TL tazminat ödenmesi gerektiğini ifade edildi.

Mahkeme, 9 Ocak’ta Ayşe Erkan’a kazanın meydana geldiği tarihten itibaren faiz işlemek üzere 611 bin 147 TL maddi ve 100 bin TL manevi, Nedim Erkan için ise 3 bin 610 TL maddi ve 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.