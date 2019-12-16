Felç eden kurşuna indirim yok

İki çocuk annesi Handan Aşkın (33), eşi Emre Aşkın’la yaşadığı sorunlar nedeniyle 2016 yılı başlarında ailesinin evine döndü. Emre Aşkın kendisine boşanma davası açan eşi ve ailesini tehdit etmeye başladı. 11 Mart 2016’da ağabeyi Sedat Sevin’le birlikte evine gidip özel eşyalarını alan Handan Aşkın çıkışta eşiyle karşılaştı. Emre Aşkın ruhsatsız tabancasıyla önce Sedat Sevin’e, ardından da Handan Aşkın’a ateş etti. Sedat Sevin hafif yaralanırken, belinden vurulan Handan Aşkın felç oldu.

Tutuklanan Emre Aşkın’a kasten yaralama suçundan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davaya bakan Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Hazırlanan ikinci iddianamede Emre Aşkın’ın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Davaya bakan İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi Emre Aşkın’a iyi hal indirimiyle 29 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Emre Aşkın, verilen cezaya itiraz etti. Mahkemenin kendisine kasten yaralama suçundan hüküm kurması gerektiğini iddia etti. Yani “4.5 yıla kadar hapis cezası verilmesi gerekiyordu” dedi. İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, , Emre Aşkın’a verilen 29 yıl 2 ay hapis cezasına davanın taraflarınca yapılan itirazı oybirliği ile reddetti.