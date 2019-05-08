Felç eden doktora 7.500 TL

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFelç eden doktora 7.500 TL
GeriGündem Felç eden doktora 7.500 TL
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İdris EMEN
08.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Felç eden doktora 7.500 TL

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
Felç eden doktora 7.500 TL

Aydın’da yanlış ilaçla tedavi sonucu felç kalan Ahmet Yalçin’e tahlil yapmadan ilaç veren doktora 7 bin 500 TL para cezası verildi.

Nazilli ilçesinde 6 yıl önce yaşanan olayda, rahatsızlanan 15 yaşındaki Ahmet Yalçin ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İddiaya göre, o sırada hastanede görevli olan intaniye uzmanı Dr. Pelin G., laboratuvar tetkiki yapmadan Yalçin’e ilaç tedavisi uyguladı. Daha sonra Yalçin taburcu edilerek evine gönderildi. Ancak saat 03:00 civarında kalbi duran Yalçin tekrar hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleler sonucunda Yalçin’in kalbi tekrar çalıştırıldı. Beş gün yoğun bakımda kalan Yalçin uzun süren tedavinin ardından hayata tutunmayı başardı. Ancak felç kaldı.

Felç eden doktora 7.500 TL

Cemal Yalçin

OĞLUMUN HAYATINI KARARTTI

Olaydan sonra Yalçin’in ailesi laboratuvar tetkiki yapmadan çocuklarına ilaç tedavisi uygulayan Dr. Pelin G.’dan şikâyetçi oldu. Dr. Pelin G. ise ifadesinde muayene yapılan dönemde hastanenin otomasyon sisteminde problem olduğunu bu yüzden hastaya kayıt açamadığını, belirtilerin ishal hastalığı septomları olduğunu düşündüğünden sisteme giriş yapmadan hastaya ilaç verdiğini söyledi. Nazilli Devlet Hastanesi ise söz konusu muayenenin yapıldığı tarihte hastanenin otomasyon sisteminde bir arıza olmadığını belirtti.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaydan 5 yıl sonra Nisan 2018’de hazırlanan iddianamede, Yalçin’in muayene ve tetkikleri ile ilgili hastanede kaydın olmamasının tıbbi eksiklik olduğu, Dr. Pelin G.’nin mağdur Yalçin’i doktorluk görevinin gerekleri gibi tedavi etmediği, Yalçin’i basit muayene ve akabinde taburcu etmesinin görevi ihmal olduğu belirtildi. Doktor hakkında ‘taksirle yaralama’ suçundan Nazilli Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Davanın 29 Mart’ta görülen 3. duruşmasında karar çıktı. Dr. Pelin G.’ye, ‘taksirle yaralama’ suçundan 7 bin 500 lira adli para cezası verildi. Öte yandan 6 yıl önce felç kalan Ahmet Yalçin ise geçtiğimiz hafta fenalaştığı için Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Oğlunun 6 gündür yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen baba Cemal Yalçin ise “Basit bir ihmal oğlumun hayatını kararttı. Oğlum altı gündür yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor. Bir insanın hayatının karartılmasının cezası 7 bin 500 lira ise bu adalete ne diyebilirim ki?” dedi.

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya sert tepki: Reddediyoruz

CHP, seçim iptali için bugün YSK'ya başvuracak

Sınıftaki skandala tutuklama kararı

Güzel haber 16 saat sonra geldi