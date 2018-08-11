'Felaketin sorumlusu Sahil Yolu'
ORDU’daki sel felaketine ilişkin kentte inceleme yapan CHP heyetinde yer alan Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaşanan felaketle ilgili Karadeniz Sahil Yolu’nu suçladı.
Özel, şunları söyledi: “Karşı karşıya kalınan tablo son derece vahim. Betona dayalı olarak ve dağla denizin arasındaki bağlantıyı kesen ve o çok övünülen Karadeniz Sahil Yolu’nun, derelerinin önüne set çektiği ve kuvvetli yağışlarda sel felaketlerine sebebiyet verdiği söyleniyordu. ‘Denizden alınanı bir gün deniz geliyor, geri alıyor’ denir. Şimdi denizin ve sel sularının yapılan köprüleri, yolları geri aldığı görülüyor. ‘Doğayla inatlaşıldı ve en sonunda doğa da bu betonlaşmadan intikamını alıyor’ diyor Ordulular.
Yıllardır derelerin ıslahının yapılmamış olması, burada yapılan inşaat çalışmalarında, özellikle kamunun yaptığı pek çok projenin atıklarının uzağa taşınmak yerine dere yataklarına konulması ve dere yataklarının daraltılmış olması, şiddetli bir yağış geldiğinde çok daha yüksek basınçla gelip bu heyelanlara sebebiyet verdiği söyleniyor. Üzülüyoruz. Bir yandan tonlarca fındığın denize kadar akması söz konusu. Bu ilde vatandaşlarımızın tek geçimi bu. Geçtiğimiz dönemlerde afetlerde sıcağı sıcağına verilen sözlerin daha sonra tutulmamış olması nedeniyle vatandaşta endişe hâkim. Bize her yerde ‘Zararımız karşılanmazsa Ordu ekonomisi çöker’ diye yakınmalarda bulunuyorlar.”
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