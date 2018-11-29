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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA, AA
29.11.2018 - 15:27, Son Güncelleme:

Felaketi yaşadılar... 60 ev kullanılmaz halde

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EDİRNE’de 6 saatte 130 kilogram yağışın neden olduğu selin etkisi geçerken, evlerini ve işyerlerini su basanların temizlik çalışmaları başladı. Sel nedeniyle girişi su dolan bir apartmanda iki gündür mahsur kalan vatandaşlara ekmek, balkondan attıkları oltaya bağlanan torba vasıtasıyla ulaştırıldı. Yağmurla birlikte gelen selden en çok etkilenen Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde ise dere kenarındaki evlerin tamamına su girdi. 60'a yakın evin kullanılamaz durumda olduğu belirtildi.

Edirne’de önceki gece etkili olan ve saat 6 süren sağanakta metrekareye yaklaşık 130 kilogram yağış düştü. Kent merkezinin yanı sıra köylerde de etkili olan yağışlar sonrasında temizlik çalışmaları başladı. Edirne Belediyesi’nin yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(TESKİ) ile Havsa Belediyesi’ne ait vidanjörler ev ve işyerlerinde su boşaltma işlemlerine devam ediyor.

Sel sularının dolması sonucu hasta kabulünü durduran özel bir hastanenin acil servisinde sular, vidanjörler aracılığıyla çekildi. Ancak içerideki temizlik çalışmaları hala sürüyor. Acil servisteki hasta yatakları, tıbbi malzemeler ile tıbbi cihazların zarar gördüğü belirtildi.

18 KİŞİ EVLERİNDE MAHSUR KALDI 

Sel sonrası apartmanlarının içerisi su dolan bazı vatandaşlar ise evlerinden çıkamıyor. Giriş kısmı aşağıda bulunması nedeniyle apartman girişi suyla kaplı olan Nane Sokak'taki bir apartmanın sakinleri de iki gündür mahsur durumda.

Elektrikler olmadığı için ısınma problemi de yaşayan apartman sakinleri suyun tahliyesini bekliyor.

Apartmanın üçüncü katında oturan Naciye Püsküllü, balkondan AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 gündür 17-18 kişinin mahsur olduğunu söyledi.

Elektrikleri olmadığı, doğal gazları yanmadığı için mağdur olduklarını anlatan Püsküllü, üşüdüklerini aktardı.

Ekmek ihtiyaçlarını komşularının geliştirdiği yöntemle giderdiklerini aktaran Püsküllü, "Komşum balkondan oltayla aşağıdan bağlanan ekmeği çekip bize dağıtıyor." dedi.

OTOMOBİLİ SU DOLU GARAJDA KALDI

Kocasinan Mahallesi’nde oturan Filiz Birtane ise, evlerinin altındaki otoparkın tamamen sular altında kaldığını ve içerde otomobilinin olduğunu söyledi. Birtane, "Yaklaşık 4 ay önce satın aldığım otomobilim, apartmanımızın otoparkında sular altında kaldı. Bu çağda, böyle bir şey olması inanılır gibi değil. İki gündür otoparktan su çekilmesini bekliyoruz. Benim otomobilimle beraber içeride daha 4 araç var" dedi.

 EVLER KULLANILMAZ HALDE 

Yağmurla birlikte gelen selden en çok etkilenen Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyü muhtarı Ahmet Cebe de, sel sonrasında köyün büyük zarar gördüğünü söyledi. Çok sayıda hayvanın telef olduğunu kaydeden Cebe, "Şu anda zarar tespiti başladı, köyde büyük zarar var. Çok sayıda hayvanımız telef oldu. Evler kullanılmaz halde, şu ana kadar 60 kadar hane tespit edildi. Dere ıslah çalışmaları yapılacaktı, ama böyle bir taşkın görülmedi. Islah edilse de buna dayanamazdı. Bu kadar büyük bir seldi, sel sularının boyu 2 metreye kadar yükseldi. Ben bu köyde doğum, ben ve büyüklerimiz böyle bir taşkın sel görmedi" diye konuştu.

MUTFAĞININ HALİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Olcay Yavuz sel sularından banyonun arka penceresinden çıkarak kurtulduklarını söyledi. Yeni yaptırdığı mutfağının kullanılmaz hale geldiğini görünce gözyaşlarını tutamayan Yavuz, "Mutfağımı yeni yaptırmıştım, her şey ziyan. Allah’a şükürler olsun can kaybı olmadı. Sel sırasında 80 yaşındaki yaşlıları kurtardık. Hayvanlarım telef oldu, 2 sene önce yaptırdım mutfağı tam 20 bin lira mal olmuştu. Beyaz eşyalarımı da yeni almıştım, ama hepsi gitti. Tek tesellim, can kaybı olmadı. Biz sel sırasında banyonun arka penceresinden çıkarak canımızı kurtardık" dedi.

'SELDEN ÇATIYA ÇIKARAK KURTULDUM'

Eşi Ersin Yavuz ise sel sularından evlerinin çatısına çıkarak kurtulduğunu belirterek, "Eşim ve oğlum içerdeydi, ben sulardan giremedim. Kendim de ev girişinden çatıya çıkarak, canımı kurtardım. Şimdi eve bakmaya geldik, ama her şey tamamen kullanılmaz hale gelmiş. Çok kötü oldu" şeklinde konuştu.

Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de selden etkilenen köyde hasar tespit çalışmalarına başladı. Evlere ve ahırlara tek tek giren ekipler, selden sonraki zararları tespite başladı.

 

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