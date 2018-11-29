Felaketi yaşadılar... 60 ev kullanılmaz halde

Edirne’de önceki gece etkili olan ve saat 6 süren sağanakta metrekareye yaklaşık 130 kilogram yağış düştü. Kent merkezinin yanı sıra köylerde de etkili olan yağışlar sonrasında temizlik çalışmaları başladı. Edirne Belediyesi’nin yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(TESKİ) ile Havsa Belediyesi’ne ait vidanjörler ev ve işyerlerinde su boşaltma işlemlerine devam ediyor.

Sel sularının dolması sonucu hasta kabulünü durduran özel bir hastanenin acil servisinde sular, vidanjörler aracılığıyla çekildi. Ancak içerideki temizlik çalışmaları hala sürüyor. Acil servisteki hasta yatakları, tıbbi malzemeler ile tıbbi cihazların zarar gördüğü belirtildi.

18 KİŞİ EVLERİNDE MAHSUR KALDI

Sel sonrası apartmanlarının içerisi su dolan bazı vatandaşlar ise evlerinden çıkamıyor. Giriş kısmı aşağıda bulunması nedeniyle apartman girişi suyla kaplı olan Nane Sokak'taki bir apartmanın sakinleri de iki gündür mahsur durumda.

Elektrikler olmadığı için ısınma problemi de yaşayan apartman sakinleri suyun tahliyesini bekliyor.

Apartmanın üçüncü katında oturan Naciye Püsküllü, balkondan AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 gündür 17-18 kişinin mahsur olduğunu söyledi.

Elektrikleri olmadığı, doğal gazları yanmadığı için mağdur olduklarını anlatan Püsküllü, üşüdüklerini aktardı.

Ekmek ihtiyaçlarını komşularının geliştirdiği yöntemle giderdiklerini aktaran Püsküllü, "Komşum balkondan oltayla aşağıdan bağlanan ekmeği çekip bize dağıtıyor." dedi.

OTOMOBİLİ SU DOLU GARAJDA KALDI

Kocasinan Mahallesi’nde oturan Filiz Birtane ise, evlerinin altındaki otoparkın tamamen sular altında kaldığını ve içerde otomobilinin olduğunu söyledi. Birtane, "Yaklaşık 4 ay önce satın aldığım otomobilim, apartmanımızın otoparkında sular altında kaldı. Bu çağda, böyle bir şey olması inanılır gibi değil. İki gündür otoparktan su çekilmesini bekliyoruz. Benim otomobilimle beraber içeride daha 4 araç var" dedi.

EVLER KULLANILMAZ HALDE

Yağmurla birlikte gelen selden en çok etkilenen Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyü muhtarı Ahmet Cebe de, sel sonrasında köyün büyük zarar gördüğünü söyledi. Çok sayıda hayvanın telef olduğunu kaydeden Cebe, "Şu anda zarar tespiti başladı, köyde büyük zarar var. Çok sayıda hayvanımız telef oldu. Evler kullanılmaz halde, şu ana kadar 60 kadar hane tespit edildi. Dere ıslah çalışmaları yapılacaktı, ama böyle bir taşkın görülmedi. Islah edilse de buna dayanamazdı. Bu kadar büyük bir seldi, sel sularının boyu 2 metreye kadar yükseldi. Ben bu köyde doğum, ben ve büyüklerimiz böyle bir taşkın sel görmedi" diye konuştu.

MUTFAĞININ HALİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Olcay Yavuz sel sularından banyonun arka penceresinden çıkarak kurtulduklarını söyledi. Yeni yaptırdığı mutfağının kullanılmaz hale geldiğini görünce gözyaşlarını tutamayan Yavuz, "Mutfağımı yeni yaptırmıştım, her şey ziyan. Allah’a şükürler olsun can kaybı olmadı. Sel sırasında 80 yaşındaki yaşlıları kurtardık. Hayvanlarım telef oldu, 2 sene önce yaptırdım mutfağı tam 20 bin lira mal olmuştu. Beyaz eşyalarımı da yeni almıştım, ama hepsi gitti. Tek tesellim, can kaybı olmadı. Biz sel sırasında banyonun arka penceresinden çıkarak canımızı kurtardık" dedi.

'SELDEN ÇATIYA ÇIKARAK KURTULDUM'

Eşi Ersin Yavuz ise sel sularından evlerinin çatısına çıkarak kurtulduğunu belirterek, "Eşim ve oğlum içerdeydi, ben sulardan giremedim. Kendim de ev girişinden çatıya çıkarak, canımı kurtardım. Şimdi eve bakmaya geldik, ama her şey tamamen kullanılmaz hale gelmiş. Çok kötü oldu" şeklinde konuştu.

Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de selden etkilenen köyde hasar tespit çalışmalarına başladı. Evlere ve ahırlara tek tek giren ekipler, selden sonraki zararları tespite başladı.