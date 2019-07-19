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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
19.07.2019 - 12:37, Son Güncelleme:

Felaket bu hale getirdi... Düzce'de son durum

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Felaket bu hale getirdi... Düzce'de son durum

Düzce'de kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle şu ana kadar Cumayeri, Akçakoca ve Gölyaka ilçelerinde mahsur kalan 219 kişinin kurtarıldığı, kaybolan 7 kişinin bulunması için çalışmalara devam edildiği bildirildi. 

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  • Felaket bu hale getirdi... Düzcede son durum
  • Felaket bu hale getirdi... Düzcede son durum
  • Felaket bu hale getirdi... Düzcede son durum
  • Felaket bu hale getirdi... Düzcede son durum
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Valilikten yapılan açıklamada, iki gün önce başlayan yağışlar yüzünden Akçakoca, Gölyaka ve Cumayeri ilçeleriyle bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelanlar meydana geldiği anımsatıldı.

Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığından 5 helikopterle Sakarya ve Zonguldak AFAD ile jandarma arama kurtarma personelinin bölgeye sevk edildiği bildirildi. 

219 KİŞİ KURTARILDI

Hasar tespit çalışmalarına başlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar çerçevesinde akşam saatlerinde Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünden 7 kişinin kayıp olduğu anlaşılmış olup arama çalışmalarına devam edilmektedir. Yaşanan afet nedeniyle acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Başkanlığımızca 500 bin lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir.  Cumayeri ve Akçakoca ilçelerine bağlı köylerden toplam 219 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılarak güvenli alanlara sevk edilmiştir. 

Sel ve su baskınlarından etkilenen 135 vatandaşımız için barınma yerleri (öğrenci yurdu içerisinde) tahsis edilmiş, 50 vatandaşımız yakınlarının yanına yerleştirilmiştir." 

KAYIP 7 KİŞİ ARANIYOR

Açıklamada, "Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünden 7 kişinin (4 çocuk, 2 kadın ve bir erkek) kayıp olduğu anlaşılmış olup arama çalışmalarına devam edilmektedir. Çalışmalara destek vermek amacıyla Sakarya AFAD'dan 12 personel ve 3 köpek, Bursa AFAD'dan 11 personel ve bir köpek ile Bursa Emniyet Müdürlüğüne ait toplam 3 helikopter ve bir uçak ile havadan ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca kıyı ve denizden arama çalışmaları desteklenecektir." ifadelerine yer verildi. 

Türk Kızılay tarafından bin 500 kişilik gıda malzemesi dağıtıldığı bildirilen açıklamada, Akçakoca ilçesine 84,7 kilogram, Cumayeri ilçesine 75 kilogram, Çilimli ilçesine 72 kilogram ve Kardüz Yaylası'na 161,7 kilogram yağış düştüğünün tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca sahada 205 personel, 30 araç, 8x8 araç ve 6 köpekle faaliyetlerin sürdürüldüğü kaydedildi.

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