Fecir Alptekin kimdir?
Cumhurbaşkanı başdanışmanlık ve bakan yardımcılıklarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda Fecir Alptekin Cumhurbaşkanı başdanışmanlığına atandı. Bu önemli gelişmenin ardından vatandaşlar, Fecir Alptekin'in kim olduğunu ve kariyerini öğrenmek adına araştırma yapmaya başladı. Peki, Fecir Alptekin kimdir?
Fecir Alptekin'in kim olduğu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarının ardından merak konusu oldu. Yeni kararname ile birlikte Cumhurbaşkanı başdanışmanı olan Fecir Alptekin'in biyografisi günün en çok merak edilenlerinden oldu. İşte, Fecir Alptekin hakkında merak edilen detaylar…
FECİR ALPTEKİN KİMDİR?
Lise eğitimini İtalyan Lisesi'nde tamamlamasının ardından, üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamlayan Fecir Alptekin, medyadaki kariyerine Cumhuriyet ve Yeni Binyıl gazetelerinde muhabir ve editör olarak başladı. Medya sektörünün ardından, halkla ilişkiler, iletişim ve pazarlama sektörüne de giren Alptekin, Novartis Pharma, TUSİAD, Türk Reklam Ajansları Derneği ve Memorial Sağlık Grubu'nda çeşitli görevlerde bulundu. Fecir Alptekin 2006 yılından bu yana çalıştığı Turkuvaz Medya Grubu'nda Kurumsal İletişim Grubu Başkanlığı görevini de yapmaktaydı.
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