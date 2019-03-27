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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA (DHA)
27.03.2019 - 13:35, Son Güncelleme:

Feci şekilde dövüp, o anları kaydetmişlerdi! Dayak dehşetinde flaş gelişme

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Feci şekilde dövüp, o anları kaydetmişlerdi! Dayak dehşetinde flaş gelişme

Kütahya'da hemzemin geçide götürdükleri S.A. (16) adlı kızı saçlarından tutarak sürükleyip, tekme tokat dakikalarda döven ve dehşet anlarını cep telefonuyla kaydeden yaşıtı olan 3 kız, başsavcının talimatıyla bu sabah gözaltına alındı.

Kütahya'da yaşayan S.K., arkadaşları S.Y. ve H.S. ile birlikte, hakkında dedikodu yaptığını iddia ettiği S.A. adlı kızı Vefa Mahallesi'ndeki hemzemin geçide götürdü. Burada taraflar bir süre konuştu. Ardından S.K. ve iki arkadaşı, saçlarından tutarak sürükledikleri S.A.'yı küfür ederek tekme tokat dövdü. Dehşet anları dakikalarca sürdü. Bu sırada kızların yanındaki erkek arkadaşları müdahale etmeye çalıştı. Dakikalarca süren dehşet anlarını S.Y.'nin başka bir kız arkadaşı cep telefonu ile kaydetti.

Cep telefonu görüntülerinin arkadaşlar arasında paylaşılmasının ardından polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, kimliklerini belirlediği kızlardan S.K. ile arkadaşları S.Y. ve H.S.'yi ifade için Kütahya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürdü. Kızlar dün akşam ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kızı saçlarından tutup tekme tokat dövdüler, dehşeti kaydettiler
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GÖZALTI KARARI ÇIKTI

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı gece S.K., arkadaşları S.Y. ve H.S. hakkında gözaltı kararı çıkardı. Sabah saatlerinde polis ekipleri 3 kızı evlerinde gözaltına alarak İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürdü.

Şüphelilerden S.K., kendisi hakkında dedikodu yaptığı için S.A.'yı dövdüğünü ileri sürerek, "Benim hakkımda 'Hamile, sevgilisinin üzerine kalacak' şeklinde dedikodu yapıyordu. Ben oraya götürdüm ve bir süre konuştuktan sonra orada dövdüm" dedi.

POLİS, ŞİDDETE UĞRAYAN KIZA ULAŞTI

Polis ekipleri araştırma sonucu şiddete uğrayan S.A.'ya ulaştı. S.A., ifadesinde kendisine saldıran kızlarla eski arkadaş olduklarını ve haklarında dedikodu yapmadığını belirterek, "Bunlar benim arkadaşım. Kütahya'da bir ay kadar beraber kaldık. Ben ilçeden Kütahya'ya geldiğimde arkadaşlarım olduğu için yanlarına gittim. Haklarında dedikodu yaptığımı söylediler. Oysa ben onlarla ilgili hiç konuşmadım. Sonra beni alıp oraya götürdüler ve dövdüler. Sonra bu olay yaşandı. Onlardan şikayetçiyim" dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, şüpheli 3 kızın ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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