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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Can ÇELİK- Rüşan Anıl ATAR/DHA
03.12.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Feci şekilde can veren minik Birgül’ün annesinden yürek yakan sözler!

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ADANA’da evlerinin önünde oynarken beton mikserinin altında kalıp, ölen Birgül Binen’in (2) annesi Remziye Binen (32), "Kızımın cenazesini yerden ben kaldırdım. Çarpan şoför kaçmıştı" dedi.

Kaza, önceki gün Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki bir inşaata gelen, sürücüsünün ismi açıklanmayan 42 EB 067 plakalı beton mikseri, geri manevra sırasında, evlerinin önünde oynayan Birgül Binen’i ezdi. Minik kızın ezildiğini gören çevre sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Mikserin sürücüsü çalışma arkadaşları tarafından kaza yerinden uzaklaştırılarak, polis merkezine götürüldü. Gelen sağlık ekibi, minik Birgül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Birgül'ün kaza yerine koşan yakınları, acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Bu sırada bazı kişiler şoförün kaçtığını düşünerek, beton mikserini taşlayıp, camını kırdı. Birgül’ün annesi Remziye ve babası Mehmet Binen, kızlarının cansız bedeni başında gözyaşına boğuldu. Daha sonra eve gidip, Birgül'ün hiç giymediği kıyafetlerini getiren Remziye Binen, elini öptüğü kızının cansız bedeninin üzerini örttü.

TUTUKLANDI

Birgül Binen’in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Küçük kızın cenazesi burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Küçükdikili Mezarlığı’na defnedildi. 

Beton mikserinin şoförü ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Feci şekilde can veren minik Birgül’ün annesinden yürek yakan sözler

'ÇOCUĞUMU YERDEN BEN KALDIRDIM'

Acılı anne Remziye Binen, kızı Birgül için kurulan taziye çadırında gözyaşı döktü. Çocuklarının dışarıda oyun oynadığını ve o anda bir ses duyduğunu söyleyen anne Binen, şöyle konuştu:

"Gittiğimde yerde cansız bedeni vardı. Ona yeni kıyafet almıştım. Üzerine örttüm. 21 Ocak doğum günüydü. 2 yaşını dolduramadan öldü yavrum. Şoförü Allah’a havale ediyorum. Tamam kazaydı, görmedi. Ama yerden dahi kaldırmamış. Çocuğumu yerden ben kaldırdım. Kaçıp gitmişti. Kendi çocuğu olsa kaçar mıydı? Kucağına alıp hastaneye yetiştirmez miydi?"

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