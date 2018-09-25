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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ESKİŞEHİR (İHA)
25.09.2018 - 07:53, Son Güncelleme:

Eskişehir'de feci olay! Yanan cesedi cansız manken sandılar…

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Eskişehir’de, bir şahıs üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre, olay Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi 57. Caddede meydana geldi. İddialara göre, gece 23.00 sıralarında Ahmet Çelik (40), elindeki tinerin üzerine dökülmesi ve henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev alması sonucu yandı. Vücudunun tamamı yanan şahıs hayatını kaybetti.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, yanan cesedi başta cansız manken zannetti. Ancak yanan şahsa yaklaştıklarında bedenin bir insana ait olduğunu fark ettiklerinde durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler şahsın hayatını kaybettiğini ve cansız bedenin Ahmet Çelik’e (40) ait olduğunu tespit etti. Ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Daha sonra Ahmet Çelik’in cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine götürüldü.

Ayrıca bazı vatandaşlar hayatını kaybeden Ahmet Çelik’in madde bağımlısı olduğunu, sürekli sanayi bölgesinde bulunduğunu ve kendi kendini yakmış olabileceğini belirtirken, şahısn önceki gün tinerden elini yaktığı ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi olduktan sonra taburcu edildiği de öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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