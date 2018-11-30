Feci şekilde can verdi
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Mehmet Öztürk (51) yönetimindeki 20 ES 372 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'ndan Denizli-Antalya kara yoluna çıktığı sırada, ana yolda seyreden Yaşar Çakmak'ın (57) kullandığı 09 D 4636 plakalı şehirler arası yolcu otobüsüyle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle camdan fırlayarak otobüsün altına sürüklenen otomobil sürücüsü Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Otobüsteki 3 yolcu ise hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Acıpayam Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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