Feci patlama... Fabrika sahibi de hayatını kaybetti
BURSA'nın Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi içerisinde faaliyet gösteren sentetik iplik boyama fabrikasında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayda yaralanan işçilerin hastanelere sevk edildikleri bildirildi. Hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan iş yeri sahibi İsmail Kasap ile işçilerden Ferhat Göral (30) ve Şura Şensoy yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, saat 15.10'da, merkez Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren sentetik iplik boyama fabrikasında meydana geldi. Fabrikada henüz bilinmeyen nedenle büyük gürültüyle patlama meydana geldi, ardından da yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ile arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yangın büyümeden ekipler tarafından söndürülürken, olayda yaralanan işçilerin ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildikleri bildirildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
FABRİKA SAHİBİ VE 2 İŞÇİ KURTARILAMADI
Meydana gelen patlamada yaralanan ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaralıdan iş yeri sahibi İsmail Kasap ile işçiler Ferhat Göral (30) ve Şura Şensoy yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılar Bilal Özden ve Serdar Özden'in sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Patlamada yaşamını yitiren fabrika sahibi İsmail Kasap'ın gönüllü olarak arama kurtarma faaliyetlerine katıldığı ve AKUT üyesi olduğu öğrenildi.
VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA
Bursa Valisi Yakup Canbolat, patlamanın meydana geldiği fabrikaya gelerek itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinden bilgi aldı. Canbolat, ilk incelemenin ardından patlamayla ilgili yaptığı ilk açıklamada, ''İş yerinden bir patlama yaşanıyor ve o sırada orada bulunan 5 vatandaşımız yaralanıyor. Patlamadan sonra bölgeye emniyet güçlerimiz ve sağlık ekiplerimiz intikal etti. Buradaki 5 işçiden maalesef 3'ünün durumu ağır. İkisinde yanık var, birinin de yanığı ağır. Hastanelere intikal ettirildi, sağlık müdahaleleri yapılıyor. İtfaiye de gerekli müdahaleyi yaptı. Şimdi teknik ekiplerimiz patlamanın neden kaynaklandığını tespit etmeye çalışılıyor. Oksijen kaynağı olabilir ama şu anda konuşmak için erken'' demişti.
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