Feci ölüme feci savunma: İşçi değil hamaldı
İSTANBUL Güngören’de faaliyet gösteren Tamer Örme adlı tekstil atölyesinde 22 Şubat 2017’de yaşanan iş kazasında, Suriyeli Abdurrahman Ali (29), sabah saat 03.00’te çalıştığı makineye elini kaptırdı. Kafa derisi soyulacak şekilde makineye sıkışan Ali, hayatını kaybetti.
Bilirkişi raporunda, pres makinesinde çalışan Ali’nin iş güvenlik eğitimi almadığı ve örme makinesinde koruyucu olmadığı belirlendi. Asli kusurlu kabul edilen işveren Taner Karabul, “Olaydan ötürü üzgünüm. İşyerini kapattım. O sokaktan dahi geçmek istemiyorum” dedi. Karabul, üç Suriyeli işçi daha çalıştırdığını da kabul etti.
TAKSİTLE 30 BİN 400 LİRA
Bakırköy 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, 19 Haziran’da son buldu. Karabul’a ‘taksirle ölüme neden olmak’tan iki yıl bir ay hapis cezası verildi. Daha sonra ceza, 18 taksitle ödenmek üzere 30 bin 400 TL’ye çevrildi. Karabul’un avukatı Erdal Gökmen, bu karara itiraz etti. Dilekçede, Ali’nin sürekli çalışan olmadığı iddia edilerek “Atölyede üretilen malların nakliye aracına yüklenmesi için bir iki saatliğine hamal olarak anlaşılmış kişidir. Ancak hiçbir sebep yokken örme makinesinin bulunduğu tarafa geçmiş, kazağını makineye kaptırarak üzücü olaya sebebiyet vermiştir” denildi.
Ali’nin kardeşinin avukatı Turan Hançerli ise genç işçinin Suriye’de öğretmenlik yaparken savaştan ötürü eşi ve çocuğuyla Türkiye’ye kaçtığını söyledi. Ali’nin sigortasız çalıştırıldığını belirten Hançerli, ölümünden sonra hamile olan eşinin diğer çocuğuyla Suriye’ye döndüğünü anlattı. Hançerli, eşi vekalet veremediği için tazminat davası açamadıklarını belirtti.
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