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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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27.10.2018 - 21:35, Son Güncelleme:

Feci ölüme feci savunma: İşçi değil hamaldı

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Feci ölüme feci savunma: İşçi değil hamaldı

İSTANBUL Güngören’de faaliyet gösteren Tamer Örme adlı tekstil atölyesinde 22 Şubat 2017’de yaşanan iş kazasında, Suriyeli Abdurrahman Ali (29), sabah saat 03.00’te çalıştığı makineye elini kaptırdı. Kafa derisi soyulacak şekilde makineye sıkışan Ali, hayatını kaybetti.

Bilirkişi raporunda, pres makinesinde çalışan Ali’nin iş güvenlik eğitimi almadığı ve örme makinesinde koruyucu olmadığı belirlendi. Asli kusurlu kabul edilen işveren Taner Karabul, “Olaydan ötürü üzgünüm. İşyerini kapattım. O sokaktan dahi geçmek istemiyorum” dedi. Karabul, üç Suriyeli işçi daha çalıştırdığını da kabul etti.

TAKSİTLE 30 BİN 400 LİRA

Bakırköy 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, 19 Haziran’da son buldu. Karabul’a ‘taksirle ölüme neden olmak’tan iki yıl bir ay hapis cezası verildi. Daha sonra ceza, 18 taksitle ödenmek üzere 30 bin 400 TL’ye çevrildi. Karabul’un avukatı Erdal Gökmen, bu karara itiraz etti. Dilekçede, Ali’nin sürekli çalışan olmadığı iddia edilerek “Atölyede üretilen malların nakliye aracına yüklenmesi için bir iki saatliğine hamal olarak anlaşılmış kişidir. Ancak hiçbir sebep yokken örme makinesinin bulunduğu tarafa geçmiş, kazağını makineye kaptırarak üzücü olaya sebebiyet vermiştir” denildi.

Ali’nin kardeşinin avukatı Turan Hançerli ise genç işçinin Suriye’de öğretmenlik yaparken savaştan ötürü eşi ve çocuğuyla Türkiye’ye kaçtığını söyledi. Ali’nin sigortasız çalıştırıldığını belirten Hançerli, ölümünden sonra hamile olan eşinin diğer çocuğuyla Suriye’ye döndüğünü anlattı. Hançerli, eşi vekalet veremediği için tazminat davası açamadıklarını belirtti.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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