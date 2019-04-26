Feci ölüm! Kaza sırasında otomobilden fırladı
Adıyaman'da kontrolden çıkıp devrilen otomobilin ön camından fırlayan sürücü Ferhat Yılmaz (29) yaşamını yitirdi.
Kaza, sabaha karşı Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'nda ilerleyen Ferhat Yılmaz yönetimindeki 06 GAK 83 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.
Kaza sırasında otomobilin ön camından fırlayan Yılmaz yaralandı. Çağırılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ferhat Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kondu.
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