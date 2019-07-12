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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
12.07.2019 - 00:48, Son Güncelleme:

Feci ölüm! Kamyondan dökülen kayaların altında kaldı

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Feci ölüm! Kamyondan dökülen kayaların altında kaldı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan toprak yolda kontrolden çıkan taş yüklü kamyon, kayarak yoldan çıkan bir otomobilin üstüne devrildi. Kazada devrilen kamyon kasası ile üzerinde bulunan dev kaya parçalarının altında ezilen otomobilin şoförü Gökhan Tokat (45) hayatını kaybetti. Araçta bulunan bir kişi ise son anda dışarı çıkmayı başardı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Balıkesir’in Susurluk ilçesine bağlı Günaydın Köyü yakınlarında bulunan İstanbul-İzmir Otobanı inşaat alanında meydana geldi.

Feci ölüm Kamyondan dökülen kayaların altında kaldı

Yağışlar nedeniyle kayganlaşan toprak yolda kayan Gökhan Tokat yönetimindeki 10 DDV 69 plakalı otomobil, yoldan çıkarak çamura saplandı. Tokat’ın aracını kurtarmak istediği sırada Ali Muki yönetimindeki 34 AR 3568 plakalı taş yüklü kamyon da toprak yolda kayarak otomobilinin üstüne devrildi. Bu sırada İbrahim Başaran yönetimindeki 10 CBF 79 plakalı otomobil de her iki araca çarptı.

Feci ölüm Kamyondan dökülen kayaların altında kaldı

Feci kazada devrilen kamyon kasası ile üzerinde bulunan dev kaya parçalarının altında kalan otomobilin sürücüsü Tokat, olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Burak Taşkın ile son anda dışarı çıkmayı başardı. Kazada Taşkın ile kamyon şoförü Muki ve diğer otomobil sürüvcüsü Başaran yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Gökhan Tokat’ın cansız bedenini taşların altından çıkarırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Feci ölüm Kamyondan dökülen kayaların altında kaldı

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Tokat’ın cesedi Susurluk Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Feci ölüm Kamyondan dökülen kayaların altında kaldı

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