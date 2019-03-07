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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/DHA
07.03.2019 - 16:37, Son Güncelleme:

Feci ölüm! Bagajına alışveriş poşeti yerleştirirken...

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Antalya'da hastaya gitmek için yola çıkan özel hastaneye ait ambulans, otomobile çarptıktan sonra devrilip, aracının bagajına alışveriş poşetleri yerleştiren Olcay Efeoğlu'na çarptı. Ambulans ile kendi aracı arasında sıkışan Efeoğlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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  • Ölüm, bagajına alışveriş poşeti yerleştirirken geldi
  • Ölüm, bagajına alışveriş poşeti yerleştirirken geldi
  • Ölüm, bagajına alışveriş poşeti yerleştirirken geldi
  • Ölüm, bagajına alışveriş poşeti yerleştirirken geldi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Termesos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Caner Duran'ın kullandığı 34 LM 7112 plakalı ambulans, 2 paramedik ile birlikte hasta almak için yola çıktı. Ancak trafik ışıklarına geldiği anda sol taraftan gelen Emine Çelebi'nin kullandığı 07 MPV 32 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan ambulans, park halindeki 34 BR 2344 plakalı otomobilinin bagajına alışveriş poşetlerini yerleştiren Olcay Efeoğlu'na çarptı. Ambulansla kendi otomobili arasında sıkışan Efeoğlu, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Efeoğlu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılmadı.

Kazanın ardından ambulanstan kendi imkânları ile çıkan sürücü Caner Duran ve iki paramedik ise uzun süre sakinleştirilemedi.

Polis, ambulans sürücüsü Caner Duran ve Emine Çelebi'yi ifadesine başvurmak, üzere polis merkezine davet etti.

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