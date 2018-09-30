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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
30.09.2018 - 17:04, Son Güncelleme:

Feci olay yürekleri yaktı

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Feci olay yürekleri yaktı

Denizli’de 4 yaşındaki ikizlerin çakmakla oyunu facia ile bitti. Çocuklardan biri yanarak feci şekilde can verirken, diğeri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yangında ölen çocuğun cesedi saklanmak istediği ranzanın altında bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi 2390. Sokak'taki TOKİ konutlarında meydana geldi. 8 katlı binanın en üst katında yaşanan olayda, iddialara göre anneanneleri Fatma K. ile yaşayan Raziye K.’nın 4 yaşındaki ikiz çocukları Mustafa Emir Ö. ve Sefa Mustafa Ö., yakınlarının bir anlık dalgınlığından yararlanarak çakmakla oynamaya başladılar.

Feci olay yürekleri yaktı

Çakmakla odada yangın çıkaran çocuklar ardından kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden anneanne Fatma K., çocuklardan Sefa Mustafa’yı evden çıkarmayı başarırken, Mustafa Emir Ö.’yü ise evde bulamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale etti.

Feci olay yürekleri yaktı

Yakınlarının küçük çocuklardan birisinin evde olduğunu söylemesi üzerine evde detaylı inceleme yapan ekipler, Mustafa Emir Ö.’nün cansız bedenini kaldıkları odadaki ranzanın altında buldu. Yangın yaklaşık yarım saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralı olarak kurtarılan ve dumandan etkilendiği öğrenilen Sefa Mustafa Ö. ise, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangının yaşandığı evin dışında meydana gelen hasar ise yangının dehşetini gözler önüne serdi.

Anne ve yakınları sinir krizi geçirdi

Yangının söndürülmesinin ardından olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizleri geçirdi. Anne Raziye K. ile sinir krizleri geçiren yakınları, yangının çıktığı eve girmek istedi. Polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar, uzun süre aileyi sakinleştirmeye çalıştı. Minik çocuğun sinir krizi geçiren bir yakınının yere yatıp, “O çocuklar orada kalamaz” diye feryat edip dövünmesi ise yürekleri dağladı. Mustafa Emir Ö.’den geriye anne Raziye K.’nın çocukları ile birlikte çekip sosyal medyaya yüklediği videolar kaldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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