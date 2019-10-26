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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)
26.10.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Feci olay! Küçük çocuk bu hale geldi

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Feci olay! Küçük çocuk bu hale geldi

ERZURUM'da fırının kapağını açıp üzerine oturan Emir (7) ve Eray Sünbül (1) kardeşlerin üzerine, ocak üstünde kaynayan çaydanlık devrildi. Küçük Eray başından, yüzünden ve sağ kolundan yaralanırken, ağabeyi Emir'in ise sağ kolunda yanıklar oluştu.

Olay, 9 Ekim günü merkez Palandöken ilçesindeki Yunusemre semtinde meydana geldi. Merve- Kamil Sünbül çiftinin çocukları Eray, fırının kapağını açarak üzerine oturdu.

Bunu göre ağabeyi Emir de kardeşinin yanına gitti. Emir de kapağın üzerine oturunca ocak üzerindeki çaydanlık devrildi.

Kaynar su Eray ve Emir'in üzerine döküldü. Küçük Eray'ın yüzü, başı ve sağ kolu yandı.

Suyun bir bölümü de Emir'in sağ koluna döküldü. Ailenin çağırdığı ambulansla çocuklar, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kardeş Yanık Tedavi Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Merve Sünbül'ün 40 gün önce 3'üncü çocuğuna doğum yaptığı için yeğenlerine kendisinin baktığını söyleyen hala Bilgi Sünbül, "Biz Merve ile mutfakta çay hazırlıyorduk.

Eray arkamızdan mutfağa gelmiş ancak biz görmedik. Ocaklı fırının kapağını açıp oturmuş.

Emir de onun yanına gitmiş ve kapağa o oturunca fazla yükü kaldıramadı. Ocağın üzerindeki suyun yarısı Eray'ın, diğer yarısı da Emir'in üzerine döküldü. Şu an durumları iyi. Aileler dikkat etsin" dedi.

Hastane odasında ağlayan kardeşini oyunlar oynatarak susturmaya çalışan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Emir Sünbül, "Annem bize kek hazırlıyordu.

Ağırlık çöktü, suyun bir kısmı benim üzerime döküldü. Ben kaçtım, annem de hemen Eray'ı aldı" diye konuştu.

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