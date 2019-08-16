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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
16.08.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Kahreden olay... İzne gelen sözleşmeli er ve kız arkadaşı hayatını kaybetti

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde izne gelen sözleşmeli erin kullandığı otomobil sulama kanalına düştü. İzne gelen sözleşmeli er ile yanında bulunan kız arkadaşı hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Yukarı Bozkuyu Köyü yakınlarında meydana geldi. Balıkesir’deki birliğinden memleketi Kadirli ilçesine izne gelen sözleşmeli er Ali Üstünel’in (25) kullandığı 80 LF 135 plakalı otomobil henüz tespit edilemeyen bir sebeple Yukarı Bozkuyu Köyü ile Endel Köyü arasında bulunan sulama kanalına düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kanal suyunun derin ve akıntılı olması sebebiyle uzun uğraşlar sonucu kanala düşen otomobil sudan çıkartıldı.

Kanaldan çıkartılan otomobilde Ali Üstünel’e ve yanında bulunan kız arkadaşına ulaşılamadı. Kanal suyunun kesilmesiyle gece ara verilen arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde suyun çekilmesiyle devam edildi.

AFAD ve Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kaza yapan otomobil sürücüsü Ali Üstünel’in cesedi otomobilin düştüğü noktadan 7 km uzaklıkta bulunan Yalnızdut Köyü yakınlarında kanalın içinde bulundu. Aynı otomobilde bulunan ve ismi ve yaşı öğrenilemeyen Ali Üstünel’in kız arkadaşının cesedine ise Yalnızdut Köyü'nün daha ilerisindeki Hacılar Köyü'nde ulaşıldı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinden yaptığı incelemenin ardından Her iki ceset de kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Acı haber üzerine Ali Üstünel’in yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarma’nın soruşturması sürüyor.

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