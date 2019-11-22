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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 15:04, Son Güncelleme:

Feci olay... Gözyaşlarına boğuldular

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Feci olay... Gözyaşlarına boğuldular

Çorum’da bir inşaatın dış cephesindeki yük asansörünün düşmesi sonucu meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı.

Olay, Üçdutlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir inşaatın 11. katına malzeme taşıyan işçilerin içerisinde bulunduğu asansör bilinmeyen bir nedenden dolayı arızalandı. Arızalanan asansör yaklaşık 40 metre yükseklikten aşağı düştü.

Feci olay... Gözyaşlarına boğuldular


Bu sırada asansörde bulunan işçilerden Mustafa Özdemir, inşaat halindeki dairelerden birisinin balkonuna atlayarak yaralı olarak kurtulmayı başarırken, işçilerden Orhan Çanaklı asansörle birlikte yere düştü.

Olayı gören diğer işçiler 112 ekipleri arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık görevlilerinin yanı sıra itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede asansörle birlikte aşağı düşen Çanaklı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından talihsiz işçinin cenazesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazanın meydana geldiği inşaatta oğluyla birlikte çalıştığı öğrenilen baba Ahmet Çanaklı ise gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun cansız bedenine bakarak gözyaşı döken acılı babayı, vatandaşlar sakinleştirdi. İş kazası sonucu hayatını kaybeden Çanaklı’nın dört çocuk babası olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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