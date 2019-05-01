Kaza kurbanı işçilerin son görüntüleri ortaya çıktı
Şanlıurfa'da yapılacak olan 1 Mayıs kutlamaları için Kahramanmaraş'tan yola çıkan işçilerin kazadan yarım saat önce bir tesiste verdikleri kahvaltı molasında cep telefonu ile görüntülendi. Şanlıurfa'da meydana gelen feci kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaza sonrasında Hak-İş ve Memur-Sen başkanlarına taziyelerini iletti.
Şanlıurfa'daki 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden otobüs ile yola çıkan Öz Büro İş Sendikası üyeleri ve ailelerini taşıyan otobüs, Şanlıurfa'ya 60 kilometre kala devrilmesi sonucu içerisinde bulunan 5 kişi ölmüş 14 kişi de yaralanmıştı.
Otobüste bulunanların kazadan yarım saat önce Birecik ilçesindeki bir sosyal tesiste mola vererek, kahvaltı yaptıkları öğrenildi.
Kazada ölen ve yaralıların son görüntüleri ise cep telefonu ile kaydedildi.
KAZADA ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Şanlıurfa'da meydana gelen feci kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi.
Kazanın ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cenazelerin kimlikleri belli oldu. Ölenlerden 3'nün kadın, 2'sinin erkek olduğu belirtildi. Kazada Şükran Entemiz, Melike Uysal, Gazaz Kısaca, Fatma Kılıç ve Onur Yay hayatını kaybetti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaza sonrasında Hak-İş ve Memur-Sen başkanlarına taziyelerini iletti.
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