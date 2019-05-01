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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
01.05.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

Kaza kurbanı işçilerin son görüntüleri ortaya çıktı

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Şanlıurfa'da yapılacak olan 1 Mayıs kutlamaları için Kahramanmaraş'tan yola çıkan işçilerin kazadan yarım saat önce bir tesiste verdikleri kahvaltı molasında cep telefonu ile görüntülendi. Şanlıurfa'da meydana gelen feci kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaza sonrasında Hak-İş ve Memur-Sen başkanlarına taziyelerini iletti.

Şanlıurfa'daki 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden otobüs ile yola çıkan Öz Büro İş Sendikası üyeleri ve ailelerini taşıyan otobüs, Şanlıurfa'ya 60 kilometre kala devrilmesi sonucu içerisinde bulunan 5 kişi ölmüş 14 kişi de yaralanmıştı.

Otobüste bulunanların kazadan yarım saat önce Birecik ilçesindeki bir sosyal tesiste mola vererek, kahvaltı yaptıkları öğrenildi.

Kazada ölen ve yaralıların son görüntüleri ise cep telefonu ile kaydedildi.

KAZADA ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Şanlıurfa'da meydana gelen feci kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi.

Kazanın ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cenazelerin kimlikleri belli oldu. Ölenlerden 3'nün kadın, 2'sinin erkek olduğu belirtildi. Kazada Şükran Entemiz, Melike Uysal, Gazaz Kısaca, Fatma Kılıç ve Onur Yay hayatını kaybetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaza sonrasında Hak-İş ve Memur-Sen başkanlarına taziyelerini iletti.

1 Mayıs kutlamalarına giden araç kaza yaptı Ölü ve yaralılar var...
1 Mayıs kutlamalarına giden araç kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var...
1 Mayıs kutlamalarına giden işçileri taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
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