Feci kazada yaralandı! 3 gün sonra acı haber geldi
Kastamonu'da kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Bahadır Karacan (25) tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza, geçen pazartesi günü akşam saatlerinde Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede yaşayan Bahadır Karacan, plakası öğrenilemeyen motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kasksız olduğu öğrenilen Karacan, devrilen motosikletten düşerek cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin önündeki içecek dolabına kafasını çarptı.
Ağır yaralanan Karacan, ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karacan, buradaki ilk tedavisinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım servisinde tedavi gören Karacan, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Bekar olduğu öğrenilen Karacan, ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından ilçede toprağa verilecek.
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