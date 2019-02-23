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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
23.02.2019 - 18:19, Son Güncelleme:

Feci kazada "Tabelalar şaşırtıyor" iddiası

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Feci kazada "Tabelalar şaşırtıyor" iddiası

Yalova'da Tonami Meydanındaki köprülü kavşak girişinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede yaşayanlar Yalova-Bursa karayolu üzerindeki tabelaların sürücüleri şaşırttığını ve bu nedenle aynı bölgede sık sık kaza meydana geldiğini öne sürdü.

Bursadan Yalova istikametine seyir halinde olan 34 ET 2521 plakalı TIR’ın sürücüsü Hasan G., Tonami Meydanındaki köprülü kavşağa girdiği sırada, iddiaya göre, Osmangazi Köprüsü-İstanbul tabelası nedeniyle yanlış yöne girdiğini düşünerek durdu. Bu sırada aynı yönde seyreden 16 CNN 71 plakalı otomobil sürücüsü Ramazan A. ise TIR’ın manevra yapacağını düşünerek durdu ve aracıyla geriye doğru gitmeye çalıştı. Yine bu esnada aynı istikamette ilerleyen 77 EE 448 plakalı kamyonet sürücüsü Nail K. ise geri manevra yapan 16 CNN 71 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle köprülü kavşak girişinde bulunan 34 ET 2521 TIR’a çarptı. Kazada yaralanma olmazken, köprülü kavşaktaki trafik yan yoldan sağlandı. Kaza nedeniyle karayolunda kuyruk oluştu.

Feci kazada Tabelalar şaşırtıyor iddiası

TABELALARDAN KAYNAKLANDI İDDİASI

Öte yandan, çevrede yaşayanlar kazanın Karayolları tabelasından kaynaklandığını iddia ederken, Osmangazi Köprüsü-İstanbul tabelasını gören sürücülerin Osmangazi Köprüsü’ne yönlendirildiklerini düşünerek aniden duraklama yaptığını söyledi. Bölgeye gelen itfaiye personeli de bölgede sık sık kazaların meydana belirtti. Köprülü kavşak yolu 1 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

Feci kazada Tabelalar şaşırtıyor iddiası

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (23.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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