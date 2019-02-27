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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
27.02.2019 - 14:03, Son Güncelleme:

Feci kazada hamile eşini böyle sakinleştirdi

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Feci kazada hamile eşini böyle sakinleştirdi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Eyüp Demirkol (31), hafif yaralandı. Demirkol, kaza sırasında büyük korku yaşayan 8 aylık hamile eşini "İyisin, bir şeyin yok" diyerek, sakinleştirmeye çalıştı.

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  • Korkan hamile eşini Bir şeyin yok diye sakinleştirdi
  • Korkan hamile eşini Bir şeyin yok diye sakinleştirdi
  • Korkan hamile eşini Bir şeyin yok diye sakinleştirdi
  • Korkan hamile eşini Bir şeyin yok diye sakinleştirdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, öğle saatlerinde, İnegöl'e bağlı Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Karalar Mahallesi'nde oturan Eyüp Demirkol, rahatsızlanan 8 aylık hamile eşi Çiğdem Demirkol'u (23) hastaneye götürmek için 34 LHM 28 plakalı otomobille yola çıktı.

Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan hamile eşini teselli etti
daha fazla video için


Karalar Yolu'nda giden Eyüp Demirkol yönetimindeki otomobil ile ara sokaktan çıkan Cesim Özkan'ın kullandığı 16 M 06008 plakalı halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Demirkol, hafif yaralanırken, hamile eşi ise büyük korku yaşadı. Eyüp Demirkol, feryat eden Çiğdem Demirkol'u "İyisin, bir şeyin yok" diyerek, sakinleştirmeye çalıştı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Demirkol çiftini ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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