Feci kazada can pazarı... Gözyaşlarına boğuldular

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFeci kazada can pazarı... Gözyaşlarına boğuldular
GeriGündem Feci kazada can pazarı... Gözyaşlarına boğuldular
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli) (DHA) - İHA
18.11.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Feci kazada can pazarı... Gözyaşlarına boğuldular

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM otoyolunda kontrolden çıkan kamyonet, Sapanca’ya giderken yol kenarında duran turist dolu midibüse çarptı. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası şoka giren turistler gözyaşlarına boğuldu.

28
  • Kocaelinde feci kaza
  • Kocaelinde feci kaza
  • Kocaelinde feci kaza
  • Kocaelinde feci kaza
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, Kocaeli’nin Derince ilçesi TEM otoyolu Yenikent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Tunuslu turistleri taşıyan Ali Yüksel idaresindeki 34 BP 6152 plakalı tur midibüsü arızalanarak emniyet şeridinde durdu. Sürücü ve tur rehberi arızaya bakmak için araçtan indiği sırada arkadan gelen Yılmaz Yağızgan idaresindeki 41 BC 291 plakalı gıda ürünü yüklü kamyonet midibüse çarptı. Midibüs çarpmanın etkisiyle orta şeride savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri kamyonet içerisinde sıkışan sürücü Yılmaz Yağızgan’ı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlatırken, acil sağlık ekipleri de kazada ağır yaralanan ismi öğrenilemeyen tur rehberine müdahalede bulundu. Sıkıştığı yerden çıkarılan ve ağır yaralandığı tespit edilen kamyonet sürücüsü Yılmaz Yağızgan ve ismi öğrenilemeyen tur rehberi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Otobüs içerisinde bulunan Tunuslu turistlerden de kazada hafif yaralandığı belirlenen 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Bu sırada kaza yerindeki Tunuslu turistlerden genç bir kadın yol kenarındaki çimlere oturarak yakınları ile görüntülü konuşma yaptı. Yakınlarına ağlayarak yaşadıkları kazayı anlatan genç kadın cep telefonu ile kaza yerini yakınlarına gösterdi.

Feci kazada can pazarı... Gözyaşlarına boğuldular
Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametinde 2 şerit trafiğe kapanırken, araç geçişi tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Ayrıca yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri Körfez gişelerinden itibaren D-100 karayoluna zorunlu çıkış yaptırarak, trafik yoğunluğunu hafifletmeye çalıştı. Kazaya karışan tur midibüsündeki Tunuslu turistler başka araca aktarılarak yollarına devam ederken, midibüs ve kamyonetin çekiciler ile yoldan kaldırılmasının ardından TEM Otoyolu tekrar trafiğe açıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle