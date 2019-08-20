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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA (DHA)
20.08.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

Feci kazada avukat eşi ve oğlu öldü

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Feci kazada avukat eşi ve oğlu öldü

Konya'nın Kulu ilçesinde TIR ile çarpışan cipte yaşamını yitiren Rabia Sarısu Çiftçi ile ağır yaralanan eşi Eray Çiftçi'nin (39), Konya Barosu'na kayıtlı avukatlar olduğu ortaya çıktı. Çiftin oğulları Kaan'ın (5) da hayatını kaybettiği kaza ile ilgili gözaltına alınan TIR sürücüsü Esabil Kılıç (35) ise çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Ankara-Konya yolu, Kulu Kömüşini Mahallesi Türkiye Şoförler Odası Federasyonu dinlenme tesisi kavşağında meydana geldi. Ankara'dan Konya yönüne giden Esabil Kılıç yönetimindeki 27 DT 966 plakalı TIR, dinlenme tesisinden çıkıp Aksaray yönüne dönen Eray Çiftçi yönetimindeki 42 ABC 813 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan cip bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince cipten çıkarılan yaralı Eray Çiftçi ve oğlu Kaan sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eray Çiftçi'nin eşi Rabia Sarısu Çitçi ise Ankara Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AVUKAT ÇİFT VE OĞULLARINI ÖLÜM AYIRDI

Ağır yaralı Kaan Çiftçi, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Ankara Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne sevk edilen anne Rabia Sarısu Çiftçi de kurtarılamadı. Ağır yaralanan baba Eray Çiftçi, Kulu Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Eray Çiftçi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Rabia ve Eray Çiftçi'nin Konya Barosu'na kayıtlı avukat çift olduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden anne Rabia ve oğlu Kaan'ın cenaze törenlerinin henüz yapılmadığı öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Esabil Kılıç ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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