Feci kazada 7 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep - Şanlıurfa kara yolu Sekili Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, karşı yönlerde hareket halinde olan iki araç bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza sonucu iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı tedavilerine ise devam edileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



