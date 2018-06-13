Ara
MENÃœ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Feci kaza... Åžarampole yuvarlandÄ±: Ölüler ve yaralÄ±lar var

    Feci kaza... Åžarampole yuvarlandÄ±: Ã–lÃ¼ler ve yaralÄ±lar var

    KAYSERÄ° Ä°HAÂ
    13.06.2018 - 20:14 | Son GÃ¼ncelleme:

    Kayseri'de otomobilin ÅŸarampole yuvarlanmasÄ± sonucu meydana gelen trafik kazasÄ±nda 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 2 kiÅŸi yaralandÄ±.

    Kaza, Kayseri-Malatya yolu 41'inci kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, Mahsen M. (84) yÃ¶netimindeki 38 FK 901 plakalÄ± otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ÅŸarampole yuvarlandÄ±.

    Feci kazada, otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Mahsen M. ile eÅŸi Meryem M. (80) hayatÄ±nÄ± kaybederken, oÄŸullarÄ± H.M. ve M.M. yaralandÄ±. YaralÄ±lar sevk edilen ambulanslar ile BÃ¼nyan Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Mahsen M. ve Meryem M.'nin cenazesi de yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan hastane morguna konuldu. Jandarma ve polis ekipleri kazanÄ±n meydana geldiÄŸi caddede gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±.

    Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

    Â 

    SON 24 SAATTE YAÅžANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (13.06.201-2)Ä°ÅŸte Türkiye ve dünya gündemine dair geliÅŸmeler, son 24 saatte yaÅŸanan olaylar..
    daha fazla video iÃ§in
    Etiketler: Trafik kazasÄ± , Ã¶lÃ¼mlÃ¼ trafik kazasÄ± , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ï»¿

    EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

      Sayfa BaÅŸÄ±
      HÃ¼rriyete Reklam Ver
      HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
      TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
      • HÃ¼rriyet Emlak
      • HÃ¼rriyet Oto
      • YenibiriÅŸ
      • Yakala.co
      • HÃ¼rriyet TV
      • HÃ¼rriyet Aile
      • Mahmure
      Â© Copyright 2018 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri