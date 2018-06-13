Feci kaza... Åžarampole yuvarlandÄ±: Ã–lÃ¼ler ve yaralÄ±lar var

Kaza, Kayseri-Malatya yolu 41'inci kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, Mahsen M. (84) yÃ¶netimindeki 38 FK 901 plakalÄ± otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ÅŸarampole yuvarlandÄ±.



Feci kazada, otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Mahsen M. ile eÅŸi Meryem M. (80) hayatÄ±nÄ± kaybederken, oÄŸullarÄ± H.M. ve M.M. yaralandÄ±. YaralÄ±lar sevk edilen ambulanslar ile BÃ¼nyan Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Mahsen M. ve Meryem M.'nin cenazesi de yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan hastane morguna konuldu. Jandarma ve polis ekipleri kazanÄ±n meydana geldiÄŸi caddede gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±.



Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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