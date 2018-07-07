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    Feci kaza... Otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti

    İHA
    07.07.2018 - 07:39 | Son Güncelleme:

    Bursa'da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı, motorda bulunan 2 kişi yaklaşık 100 metre savrularak hayatını kaybetti.

    Kaza Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde alkollü ve aşırı hızlı olan T.G. (32) isimli şahsın kontrolündeki 16 AAB 313 plakalı otomobil ile Harun Gülle (17) kontrolündeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklette bulunan sürücü Harun Gülle ve Emre Taşpınar (17) isimli şahıslar 100 metre sürüklenerek olay yerinde hayatını kaybetti.

    Kazayı gören ve kaza sesini duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken hafif yaralı olan otomobil sürücüsü ise Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü kendisinin hareket halinde olmadığını yolun kenarında durup kül tabağını boşalttığını o sırada motosikletli sürücünün kendisine vurduğunu öne sürdü.

    Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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