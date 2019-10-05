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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.10.2019 - 23:16, Son Güncelleme:

Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

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Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar’da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobilde çıkan yangını vatandaşlar söndürdü.

Kaza, Afyonkarahisar-Şuhut ilçe yolu Halımoru köyünde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen sebze yüklü minibüs, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada 4’ü ağır 8 kişi yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki bahçeye uçan otomobilde yangın çıktı. Kazanın meydana geldiği yolun yakınında bulunan evdeki köylüler sesi duyarak yardıma geldi ve ilk olarak yaralıları araçlardan çıkardı. Daha sonra yangın söndürücü tüplerle yangına müdahale eden köylüler, olay yerine gelen jandarma ekipleri ile birlikte yangını söndürdü.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanelerine sevk edildi. Yaralılardan otomobilde bulunan Seydi Yaşar (24) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaza anında çıkan sesi duyarak olay yerine geldiğini belirten Ahmet Gökmen isimli vatandaş, “Evimiz yakında. Bir gürültü duyup yola koştuk. Araba bahçeye uçmuştu ve yanıyordu. Önce yangını söndürdük, sonra da jandarmayla birlikte traktörle otomobili bahçeden yola çıkardık. 8-9 tane falan yaralı vardı” diye konuştu.

Kaza sonrası trafik kontrollü bir şekilde seyrederken, jandarma ekipleri olası bir aksaklığa karşı güvenlik tedbirleri aldı.

Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

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