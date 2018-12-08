Feci kaza! Ölü ve yaralılar var...
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpıştı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Pelitli Mahallesi Devlet Karayolu üzeri PTT İşleme Merkezi önünde meydana geldi. Rizeden Trabzon istikametine gitmekte olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 TD 733 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti, başka bir otomobille çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Gönül Ağırman (63) hayatını kaybederken, Hülya Abanoz, Alperen Ali Cin, Meryem Berra Cin ve Alil Çelebi yaralandı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
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