Feci kaza... Ölü ve yaralılar var
İzmir'de düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu kamyon devrildi, ölü ve yaralıların olduğu olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 18 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aydın'dan İzmir yönüne ilerleyen kamyon, Menderes ilçesinde yoldan çıkarak Değirmençay'a devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.
Kamyonda düzensiz göçmenlerin bulunduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kamyonun ters döndüğü korkunç kazada ilk belirlemelere göre, 18 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.
DEVAMI GELİYOR...
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