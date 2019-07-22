Feci kaza... Ok gibi saplandÄ±
KÄ±rÄ±kkaleâ€™de hÄ±zÄ±nÄ± alamayan otomobil, arkadan Ã§arptÄ±ÄŸÄ± TIR'Ä±n altÄ±na girdi. Kazada 1'i aÄŸÄ±r 3 kiÅŸi yaralandÄ±.Â
Kaza, akÅŸam saat 21.00 sÄ±ralarÄ±nda KÄ±rÅŸehir-KÄ±rÄ±kkale Karayolu Ã¼zerindeki BaÄŸdat KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, 34 YJT 54 plakalÄ± TIR ve ona baÄŸlÄ± 42 GM 493 plakalÄ± Ã§ekici rÃ¶morkunun sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Burhanettin YeÅŸildaÄŸ, Keskin KavÅŸaÄŸÄ±'nda kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta beklediÄŸi sÄ±rada arkadan gelen Necati SavaÅŸ idaresindeki 71 EV 645 plakalÄ± otomobil TIR'a adeta ok gibi saplandÄ±. Kazada araÃ§ta sÄ±kÄ±ÅŸan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ SavaÅŸ ile yolculardan Ä°.K. ve F.T. yaralandÄ±. Olay yerine 112 Acil Servis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ä°tfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± yerden Ã§Ä±kartÄ±lan yaralÄ±lar ambulanslarla Ã§eÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±nan yaralÄ±lardan Ä°.K.â€™nÄ±n hayati tehlikesinin bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â
Kazayla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â
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