Feci kaza! Minibüs devrildi, çok sayıda yaralı var
Sivas'ta minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gökhan Özkaya idaresindeki 58 BZ 515 plakalı minibüs, Olukman köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol ortasına devrildi.
Kazada sürücünün yanı sıra aralarında çocukların da olduğu araçta bulunan 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki hastanelere sevk edildi.
Araçtakilerin hafta sonu tatilini geçirdikleri Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nden Sivas'a dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.
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