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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.03.2019 - 23:06, Son Güncelleme:

Feci kaza! Metrelerce sürüklendi

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Zeytinburnu'nda aniden şerit değiştiren otomobil ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari araç 20 metre sürüklendi. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 BST 954 plakalı otomobil Vatan Caddesi'nden Edirne istikametine gittiği sırada, Topkapı Zeytinburnu ayrımına geldiğinde şerit değiştirmek istedi. İddiaya göre orta şeritten biranda Zeytinburnu istikametine dönmek isteyen otomobil aynı yönde ilerleyen Engin B.'nin kullandığı 34 TEV 74 plakalı taksiye çarptı. Çarpma sonucu savrulan ticari taksi, yaklaşık 20 metre sürüklenerek yol kenarındaki parkın içinde durabildi. Diğer araç ise yön direğine çarparak durdu. Kaza sonrası otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Feci kaza Metrelerce sürüklendi

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci kaza Metrelerce sürüklendi

 

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