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    Kaldırımda beklerken aniden yola düştü, kamyonun altında kaldı 

    İHA
    06.03.2018 - 21:18 | Son Güncelleme:

    Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kaldırımda beklerken aniden yola düşen bir kişi, seyir halindeki kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. 

    Edinilen bilgilere göre, Alipaşa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde, Omurtak Caddesi yönünden Belediye Konutları yönüne giden N.S. idaresindeki 42 S 73 61 plakalı kamyon, otobüs durağı yanına geldiği sırada kaldırımda bekleyen ancak bir anda yola devrilen Rüştü Seyitoğlu (43) adlı kişinin üzerinden geçti. Kamyonun tüm tekerlekleri ile üzerinden geçtiği Rüştü Seyitoğlu olay yerinde feci şekilde can verdi. 

    Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları kontrolde Rüştü Seyitoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. 
    Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken trafik polisleri kazanın oluş şekliyle ilgili inceleme yaptı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin de çalışma yaptığı ola yerine nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da gelerek inceleme yaptı. Kamyon sürücü N.S. de gözaltına alındı. 

    Yapılan incelemelerin ardından Seyitoğlu’nun cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza anı ise olayın meydana geldiği yerde bulunan alışveriş merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı. 

    Etiketler: tekirdağ , gündem
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