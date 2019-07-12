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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA-DHA
12.07.2019 - 23:35, Son Güncelleme:

Feci kaza... İkiye bölündü

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Feci kaza... İkiye bölündü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen bir otomobil karşı yönden gelen başka bir otomobile çarparak ikiye bölündü. Bir yarısı dereye uçan otomobildeki 2 kişi olaydan yaralı olarak kurtulurken, kazada toplamda 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.30 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Veziroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa'dan İstanbul istikametine giden iRahmi Ç. (45) idaresindeki 09 AE 917 plakalı otomobil, İstanbul yönünden Manisa istikametine giden Oğuz K. (40) idaresindeki 06 BEM 724 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Oğuz K. idaresindeki otomobil arkadan gelen aynı istikametteki Hakan E. (45) yönetimindeki 48 NL 765 plakalı otomobile çarptı. Karşı şeride geçen Rahmi Ç. idaresindeki otomobil ikiye bölünürken, bir parçası yolun ortasında kalan otomobilin bir parçası ise yolun kenarında bulunan dereye uçtu. Kazada Rahmi Ç., eşi Hediye Ç. (48) ile Oğuz K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi ile itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

TEDAVİYE ALINDILAR

Trafik ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilen yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Manisa Şehir Hastanesi’ne tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza nedeniyle İstanbul-Manisa yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza anını anlatan 48 NL 765 plakalı otomobil sürücüsü Hakan E., "Önüne bir şey mi çıktı ya da hızlı mı geliyordu bilmiyorum yolun bu tarafına uçtu. Önce başka bir araca, o araç da o hızla döndü biz sağ şeritten gelirken bize vurdu. Bizim aracımız pert oldu. Diğer araç da öyle. Karşı yönden gelen araç da ikiye bölünüp dereye uçtu. O araçta 2 kişi vardı yaralandı" dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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