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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
28.12.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Attığı makas pahalıya patladı! 'Her şeyimiz gitti'

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İzmir’in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre seyir halindeyken makas atan otomobil, aynı yönde giden otomobile çarptı. Kazada otomobiller hurdaya dönerken şans eseri yaralanan olmadı. Otomobilde bulunan Zülgarni Çetinkaya, kaza sırasında çok korktuğunu belirterek, "Telefonum gitti, araba gitti, her şeyimiz gitti" dedi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Anadolu Caddesi Turan Köprüsü yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Emrah U. (30) yönetimindeki 34 LHJ 95 plakalı otomobil, Karşıyaka’dan Bayraklı’ya giderken makas atmaya başladı. Emrah U., bir otomobili solladığı sırada direksiyon kontrolünü yitirince, aynı yönde ilerleyen Rahim Yılgın’ın (35) yönetimindeki 64 LK 442 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan iki otomobil, defalarca takla attı. Diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye gelen itfaiye ekipleri kazaya karışan iki otomobildeki 6 kişiyi güçlükle çıkarttı. Kaza sonucu, otomobiller hurdaya dönerken, 6 kişi ise kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Rahim Yılgın, Emrah U.nun otomobilinin arkadan vurmasıyla bir anda takla atmaya başladıklarını ileri sürdü. Kaza sırasında içinde bulundukları aracın yaklaşık 150 metre sürüklendiğini anlatan sürücü Yılgın, "5 takla attık. Arabanın içinden çıktık" diye konuştu.

Attığı makas pahalıya patladı Her şeyimiz gitti

Öte yandan, Rahim Yılgın’ın dayısı olduğu öğrenilen ve otomobilde yolcu konumunda bulunan, Zülgarni Çetinkaya, kaza sırasında çok korktuğunu dile getirdi. Emrah U.’nun kullandığı aracın makas yaparak geldiğini iddia eden Çetinkaya, "Telefonum gitti, araba gitti, her şeyimiz gitti. Ben şikayetçi olacağım" dedi. Kaza sonucu, Anadolu Caddesi’nde trafik yoğunluğu yaşanırken, bölgede görevlendirilen trafik polisleri tek şeritten trafik akışını sağladı. İki otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Attığı makas pahalıya patladı Her şeyimiz gitti

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (27.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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