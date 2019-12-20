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İHA
20.12.2019 - 20:34, Son Güncelleme:

Feci kaza! Freni boşalan kamyon otomobili ezdi

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında, freni boşalan bir kamyon önüne çıkan otomobili ezdi. Kazada, otomobil ve kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Dr. Mustafa Bey Meydanı’nda meydana geldi. Hakan K. idaresindeki 34 GP 5291 plakalı hafriyat yüklü kamyon yokuş aşağı inerken bir anda freni boşaldı.

Feci kaza Freni boşalan kamyon otomobili ezdi

Kavşağa gelen kamyonet kırmızı ışığın da yanmasıyla duramayarak yoluna devam etti. O sırada Trabzon Bulvarı’ndan sanayi istikametine seyir halinde olan Raşit B. idaresindeki 46 FJ 463 plakalı otomobil ise kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve kamyon takalar atarak dururken sürücüler yaralandı.

Feci kaza Freni boşalan kamyon otomobili ezdi

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan iki sürücünün de hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Feci kaza Freni boşalan kamyon otomobili ezdi

Kazaya karışan kamyon ve otomobil çekici yardımıyla yol dışı edilirken, kamyondan dökülen hafriyat temizlendikten sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

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