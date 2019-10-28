Feci kaza! Duvar ile kamyonet arasına sıkıştı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFeci kaza! Duvar ile kamyonet arasına sıkıştı
GeriGündem Feci kaza! Duvar ile kamyonet arasına sıkıştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)
28.10.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Feci kaza! Duvar ile kamyonet arasına sıkıştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Feci kaza! Duvar ile kamyonet arasına sıkıştı

ANTALYA'da ara sokakta otomobilin çarptığı Dudu G. (13), park halinde bulunan kamyonet ile duvar arasına düştü. Otomobilin sonrasında kamyonete çarpmasıyla arada kalan Dudu G., duvar ile kamyonet arasında sıkışıp ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 564 Sokak üzerinde hızla ilerleyen sürücüsünün adı öğrenilemeyen 07 FAR 30 plakalı otomobil, yolda yürüyen Dudu G.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle fırlayan kız, aynı sokak üzerinde park halindeki 07 AHK 577 plakalı kamyonet ile duvar arasına düştü. Bu sırada otomobil de kamyonete çarptı. Araya düşen küçük kız ise bu kez duvar ile kamyonet arasında sıkıştı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, müdahale ettikleri kızı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Bu sırada kızın yakınları ve komşuları, kaza yapan otomobilin sürücüsünü darbetti. Sürücü olay yerinden koşarak kaçınca Dudu G.'nin yakınları bu kez olay yerindeki otomobile zarar verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredekileri güçlükle uzaklaştırdı. Polisin incelemesinin ardından araç, çekici yardımıyla çekildi. Hastaneye götürülen Dudu G.'nin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği kaydedildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle