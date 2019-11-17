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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.11.2019 - 22:01, Son Güncelleme:

Feci kaza! Direksiyon koltuğundan böyle fırladı

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü 3'ü çocuk 5 kişi kişinin de yaralandığı kaza, minibüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; Ali Rıza C. (53) idaresindeki 48 ABS 804 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Bulvarı ile 804 Sokak Kavşağı'nda Ramazan Bozkurt (40) yönetimindeki 48 BB 3145 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Mustafa Aras (23), Ecrin Bozkurt (12), Eslima Nesrin Yücel (9) ile Eymen Mecid Bozkurt (5) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Ramazan Bozkurt, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Feci kaza Direksiyon koltuğundan böyle fırladı

Öte yandan kaza anı minibüsündeki güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerde, seyir halindeki minibüsün hızla önüne çıkan otomobile çarptığı sırada minibüsün şoförünün koltuktan fırladığı görülüyor.

Feci kaza Direksiyon koltuğundan böyle fırladı

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