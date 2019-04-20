Feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki aileden 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Suat Bozkan'ın kullandığı 27 BKD 51 plakalı otomobil, Birecik-Nizip kara yolunun 5'inci kilometresinde Ramazan Öztürk yönetimindeki 27 ND 468 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücülerin yanı sıra Abdullah, Medine, Enes, Sena Öztürk ile Veysel, Saniye Bozkan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle