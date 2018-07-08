Feci kaza... Çok sayıda yaralı var

Kültür Mahallesi Şehit Astsubay Şevki Toprak Sokak’ta meydana gelen olayda Nihat E. (33) idaresindeki 60 DE 091 plakalı transit kamyonet, sürücünün manevrası esnasında yokuş aşağı kayarak yol kenarında bulunan Aziz Konuk’a ait evin duvarına ve penceresine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle pencerenin bir bölümü odanın içine yıkılırken, içeride kimsenin olmaması, olası bir faciayı önledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Nurcihan. E. (24), Ali Can E. (19), Hatice Y. (62), Rıza E. (10), Büşra Irmak .Y. (12), Adalet E. (54), Talip E. (53), Hilal E. (35) ve Seyit İsmail. E. (19) yaralandı.

Polis ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.