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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mustafa ULUSOY/İSKİLİP (Çorum), (DHA)
24.08.2018 - 10:50, Son Güncelleme:

Katliam gibi kaza: Bir aile daha yok oldu

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Katliam gibi kaza: Bir aile daha yok oldu

ÇORUM'un İskilip ilçesinde, TIR'la kafa kafa çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

​Kaza, İskilip ilçesi Karaburun köyü mevkiinde meydana geldi. İrfan Ünlü (40) yönetimindeki 33 ZK 034 plakalı otomobil ile Mehmet Yücetürk yönetimindeki 19 PE 845 plakalı TIR, kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin demir yağınına döndüğü kazada sürücü İrfan Ünlü ile yanındaki eşi Ayşegül (37), çocukları Samet (13) ve Mustafa Semih Ünlü (11) ile sürücünün kardeşi Mustafa Ünlü (20) hayatını kaybetti.

NİŞANDAN DÖNÜYORLARDI

5 kişinin, Kahramanmaraş’ta bir yakınlarının nişanına katıldıktan sonra Çorum’un Bayat ilçesine dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi. Sürücü İrfan Ünlü’nün Bayat İtfaiyesi’nde itfaiye çavuşu olarak görev yaptığı ifade edildi.

Kazada hurdaya dönen araç da çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Katliam gibi kaza: Bir aile daha yok oldu
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Araçta sıkışan cesetler, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

 

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