Katliam gibi kaza: Bir aile daha yok oldu
ÇORUM'un İskilip ilçesinde, TIR'la kafa kafa çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, İskilip ilçesi Karaburun köyü mevkiinde meydana geldi. İrfan Ünlü (40) yönetimindeki 33 ZK 034 plakalı otomobil ile Mehmet Yücetürk yönetimindeki 19 PE 845 plakalı TIR, kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin demir yağınına döndüğü kazada sürücü İrfan Ünlü ile yanındaki eşi Ayşegül (37), çocukları Samet (13) ve Mustafa Semih Ünlü (11) ile sürücünün kardeşi Mustafa Ünlü (20) hayatını kaybetti.
NİŞANDAN DÖNÜYORLARDI
5 kişinin, Kahramanmaraş’ta bir yakınlarının nişanına katıldıktan sonra Çorum’un Bayat ilçesine dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi. Sürücü İrfan Ünlü’nün Bayat İtfaiyesi’nde itfaiye çavuşu olarak görev yaptığı ifade edildi.
Kazada hurdaya dönen araç da çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Araçta sıkışan cesetler, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
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